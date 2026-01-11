domenica, 11 Gennaio , 26

Ucraina sotto attacco di missili e droni. Zelensky: “Da Russia terrorismo deliberato contro i civili”

(Adnkronos) - "Nel corso di questa settimana, la...

Hong Kong, Musetti e Sonego trionfano nel doppio: Rublev-Khachanov battuti al super tie-break

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti, dopo aver perso la...

Milano Cortina 2026, Andrea Bocelli alla cerimonia di apertura

(Adnkronos) - Il Maestro Andrea Bocelli, una delle...

Caso Garlasco, spuntano due nuovi testimoni mai ascoltati prima

(Adnkronos) - Nel nuovo servizio del programma 'Le...

Serie A, oggi Fiorentina-Milan – La partita in diretta

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, domenica 11 gennaio, i rossoneri affrontano la Fiorentina al Franchi nella 20esima giornata di Serie A. La squadra di Massimiliano Allegri, seconda in classifica, arriva dal pareggio agguantato nel finale contro il Genoa, mentre la Fiorentina è reduce dal pari dell’Olimpico contro la Lazio. Calcio d’inizio alle 15.  

Dove vedere Fiorentina-Milan? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

Il Milan tornerà in campo giovedì 15 gennaio alle 20:45 per recuperare la partita contro il Como (saltata a causa della Supercoppa). La Fiorentina sarà impegnata domenica 18 gennaio contro il Bologna, alle 15. 

