Serie A, oggi Genoa-Inter – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 14 dicembre, i nerazzurri sfidano il Genoa al Ferraris nella 15esima giornata di campionato. La squadra di Chivu è reduce dalla sconfitta di Champions League contro il Liverpool, mentre gli uomini di De Rossi hanno vinto contro l’Udinese in trasferta nell’ultimo turno. Si gioca alle 18.  

Dove vedere Genoa-Inter? La partita sarà trasmessa in diretta televisiva da Dazn, visibile tramite smart tv, ma sarà disponibile anche sui canali SkySport. Il match sarà inoltre visibile in streaming sull’app SkyGo e su NOW 

L’Inter affronterà poi il Bologna in semifinale di Supercoppa Italiana, venerdì 19 dicembre alle 18. Il Genoa se la vedrà invece con l’Atalanta in campionato, domenica 21 dicembre alle 20:45. 

