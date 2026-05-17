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Serie A, oggi Genoa-Milan – La partita in diretta
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Serie A, oggi Genoa-Milan – La partita in diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo il Milan in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Allegri affronta il Genoa in trasferta nella penultima partita di campionato. I rossoneri, quarti a 67 punti (gli stessi della Roma), vanno a caccia di un successo fondamentale nella corsa Champions. Dall’altra parte i rossoblù, già certi della salvezza, ci terranno a far bene per salutare il pubblico di Marassi nell’ultima partita stagionale al Ferraris. Calcio d’inizio alle 12, in contemporanea con Juve-Fiorentina, Roma-Lazio, Pisa-Napoli e Como-Parma.  

Dove vedere Genoa-Milan? La partita sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su Dazn, oltre che in streaming sull’app di Dazn. 

Nell’ultima giornata di campionato, il Milan ospiterà il Cagliari a San Siro. Il Genoa sarà invece impegnato al Via del Mare contro il Lecce.  

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