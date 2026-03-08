domenica, 8 Marzo , 26
Serie A, oggi Genoa-Roma – La partita in diretta
Serie A, oggi Genoa-Roma – La partita in diretta

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 8 marzo, i giallorossi affrontano il Genoa del grande ex Daniele De Rossi nella trasferta della 28esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini arriva dal pareggio per 3-3 contro la Juventus, mentre i rossoblù sono reduci dal ko per 2-0 contro l’Inter a San Siro. Calcio d’inizio alle 18. 

Dove vedere Genoa-Roma? La partita è trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

Nella prossima giornatadi campionato, domenica 15 marzo, il Genoa affronterà il Verona in trasferta alle 12:30. Alle 18, la Roma sarà impegnata al Sinigaglia contro il Como. 

