Dos Santos, il calciatore del Metz eroe a Crans-Montana: è rientrato nel locale per salvare la fidanzata

(Adnkronos) - Tahirys Dos Santos, diciannovenne terzino della...

Cinque Paesi sudamericani e Spagna: “No a controllo esterno del Venezuela”

(Adnkronos) - Cinque Paesi dell'America Latina e la...

Brignone ‘vede’ Milano Cortina 2026: primo allenamento con le compagne di squadra

(Adnkronos) - Federica Brignone adesso fa sul serio...

Fiorentina-Cremonese 1-0, decide Kean allo scadere. Scatto salvezza dei viola

(Adnkronos) - Seconda vittoria di fila in casa...
Serie A, oggi Inter-Bologna – La partita in diretta

Serie A, oggi Inter-Bologna – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l’Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece reduci dal pareggio contro il Sassuolo. Si gioca alle 20:45 

Dove vedere Inter-Bologna? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn 

Nella prossima giornata di Serie A, il 7 gennaio, il Bologna ospiterà l’Atalanta al Dall’Ara alle 18:30. Alle 20: 45, al Tardini si giocherà Parma-Inter.  

