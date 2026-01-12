lunedì, 12 Gennaio , 26

Real Madrid, Xabi Alonso non è più l’allenatore

(Adnkronos) - Xabi Alonso non è più l'allenatore...

Trump versus Powell, il lungo duello tra tycoon e banchiere

(Adnkronos) - L'indagine penale contro Jerome Powell per...

Ue: a Roma incontro su riforme europee nel ricordo di David Sassoli

(Adnkronos) - A quattro anni dalla scomparsa di...

Trump contro la Fed di Powell ma i mercati (per ora) non si muovono: cosa succede a Wall Street?

(Adnkronos) - Non è più la Federal Reserve...
serie-a,-oggi-juve-cremonese:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Serie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Juve-Cremonese: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Juve torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 12 gennaio, i bianconeri ospitano la Cremonese allo Stadium nel monday night della 20esima giornata di campionato. La squadra di Spalletti arriva dalla vittoria netta contro il Sassuolo, mentre quella di Nicola ha pareggiato contro il Cagliari nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming. 

Ecco le probabili formazioni di Juve-Cremonese, in campo stasera alle 20:45: 

Juventus (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Koopmeiners; McKennie, Thuram, Locatelli, Cambiaso; Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti. 

Cremonese (3-5-2): Audero; Terraggiano, Baschirotto, Bianchetti; Barbieri, Payero, Bondo, Vandeputte, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola. 

Juve-Cremonese sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky (canali Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251). La partita sarà disponibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.