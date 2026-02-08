domenica, 8 Febbraio , 26

Emma e la serata ‘folle’ con Elisa e Giorgia: “La notte leoni, la mattina…”

(Adnkronos) - Notti 'magiche' tra amiche e colleghe...

Alto Adige, 19enne muore a Sarentino travolto da una valanga

(Adnkronos) - Un ragazzo di 19 anni è...

Clizia Incorvaia dopo le accuse della moglie di Sarcina: “Costretta a dire la verità”

(Adnkronos) - Clizia Incorvaia è stata ospite oggi,...

Thorstvedt segna, arbitro annulla il gol: cos’è successo in Sassuolo-Inter

(Adnkronos) - Episodio arbitrale in Sassuolo-Inter. Oggi, domenica...
serie-a,-oggi-juventus-lazio-–-diretta
Serie A, oggi Juventus-Lazio – Diretta

Serie A, oggi Juventus-Lazio – Diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Juventus-Lazio - Diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Big match nella 24esima giornata di Serie A. Oggi, domenica 8 febbraio, la Juventus ospita la Lazio – in diretta tv e streaming – all’Allianz Stadium di Torino. I bianconeri di Spalletti sono reduci dalla netta sconfitta nei quarti di Coppa Italia contro l’Atalanta, che li ha battuti 3-0, mentre nell’ultimo turno di campionato hanno vinto a Parma 4-1. I biancocelesti di Sarri arrivano invece dalla vittoria dell’Olimpico contro il Genoa, battuto 3-2. 

Nel prossimo turno di Serie A, la Lazio ospiterà l’Atalanta mentre la Juventus volerà a San Siro dove sfiderà l’Inter capolista. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.