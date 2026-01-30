venerdì, 30 Gennaio , 26

Ice nel Minnesota, Trump pronto a ridurre contingente. Attacco a Pretti: “Era agitatore”

(Adnkronos) - L'Amministrazione di Donald Trump è pronta...

Iran, a Trump la lista delle opzioni militari contro nucleare o Khamenei

(Adnkronos) - Il Pentagono ha presentato al presidente...

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

(Adnkronos) - Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian...

Australian Open, crampi per Alcaraz. E il medical time out fa infuriare Zverev

(Adnkronos) - Crampi per Carlos Alcaraz agli Australian...
serie-a,-oggi-lazio-genoa:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Lazio-Genoa: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, venerdì 30 gennaio, i biancocelesti affrontano il Genoa all’Olimpico nell’anticipo della 23esima giornata di campionato. La squadra di Sarri arriva dallo 0-0 in trasferta contro il Lecce, mentre la squadra di De Rossi ha battuto il Bologna 3-2 nell’ultimo turno. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla.  

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Genoa, in campo oggi alle 20:45: 

Lazio (4-3-3) Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Cataldi, Basic, Taylor; Zaccagni, Dia, Cancellieri. All. Sarri 

Genoa (3-5-2) Bijlow; Marcandalli, Ostigard, Vasquez; Norton-Cuffy, Ellertsson, Frendrup, Martin; Ekhator; Vitinha, Colombo. All. De Rossi 

Lazio-Genoa sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.