Serie A, oggi Lazio-Torino – La partita in diretta

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna la Serie A e il sabato di campionato si apre con Lazio-Torino. Oggi, 4 ottobre, i biancocelesti ospitano i granata all’Olimpico nella sesta giornata. Sfida delicata da una parte e dall’altra, con la squadra di Sarri a caccia di punti pesanti per rialzare la classifica e quella di Baroni (già a rischio esonero) in crisi di risultati, dopo il ko contro il Parma di pochi giorni fa. Calcio d’inizio alle 15.  

Lazio-Torino sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. 

Il match sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma web di Dazn.  

