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Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla
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Serie A, oggi Lazio-Udinese: orario, probabili formazioni e dove vederla

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(Adnkronos) – La Lazio torna in campo in Serie A. Oggi, lunedì 27 aprile, la squadra di Sarri ospita l’Udinese all’Olimpico nel monday night della 34esima giornata di campionato. I biancocelesti stanno vivendo un momento molto positivo, dopo il successo nell’ultimo turno contro il Napoli e in semifinale di Coppa Italia contro l’Atalanta (grazie a una prestazione super ai rigori del portiere Edoardo Motta, valsa la finale). I bianconeri arrivano invece dal ko della scorsa settimana contro il Parma. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Lazio-Udinese, in campo oggi alle 20:45:  

Lazio (4-3-3): Motta; Lazzari, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Basic, Cataldi, Taylor; Cancellieri, Maldini, Zaccagni. All. Sarri 

Udinese (3-4-2-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Solet; Ehizibue, Piotrowski, Zarraga, Kamara; Ekkelenkamp, Atta; Zaniolo. All. Runjaic 

Lazio-Udinese sarà visibile in tv su Dazn, ma anche su Sky Sport (al canale 251). Partita visibile in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn.  

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