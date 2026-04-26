domenica, 26 Aprile , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Milan-Juve - La partita in diretta
serie-a,-oggi-milan-juve-–-la-partita-in-diretta
Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Milan-Juve – La partita in diretta

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 26 aprile, i rossoneri affrontano la Juve a San Siro nel posticipo del 34esimo turno di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo contro il Verona e con i tre punti potrebbe blindare la qualificazione alla prossima Champions. Discorso simile per i bianconeri di Spalletti, al momento quarti a +2 su Como e Roma dopo la vittoria contro il Bologna. Calcio d’inizio alle 20:45.  

Dove vedere Milan-Juve? La partita sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, il Milan affronterà in trasferta il Sassuolo domenica 3 maggio alle 15. La Juve ospiterà invece il Verona alle 18. 

Previous article
Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: “Studia”, “No ai fanatici”
Next article
Burioni: “Tre buone notizie nella lotta contro il tumore al pancreas”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Burioni: “Tre buone notizie nella lotta contro il tumore al pancreas”

(Adnkronos) - "Sono 3 le notizie buone, tutte sul tumore del pancreas". Il professor Roberto Burioni si esprime così, oggi domenica 26 aprile, a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Tozzi-Burioni, scontro social sulla caccia: “Studia”, “No ai fanatici”

(Adnkronos) - Scontro social (in amicizia) tra Mario Tozzi e Roberto Burioni. La caccia diventa l'argomento per un confronto vivace tra il geologo e...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Spari alla cena con Trump, il ‘furto’ di vino dopo l’attentato diventa virale

(Adnkronos) - Un uomo spara, panico nella cena con il presidente. Nel caos, meglio 'salvare' una bottiglia di champagne. Un uomo armato, Cole Tomas...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Addio al “Mago delle Vedove”, morto Virgili l’uomo che violò il Caveau al Tribunale di Roma

(Adnkronos) - Addio al Mago delle Vedove. E' morto a 76 anni, a quanto apprende l'Adnkronos, a Roma Stefano Virgili quello che era unanimemente...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.