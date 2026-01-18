domenica, 18 Gennaio , 26

Da noi… a ruota libera, oggi domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Da noi... a ruota libera, condotto...

Buen Camino supera Avatar, ora è l’incasso italiano più alto di sempre

(Adnkronos) - Ennesimo record per Checco Zalone: in...

Verissimo, domenica 18 gennaio: gli ospiti e le anticipazioni di oggi

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 18 gennaio,...

Iran, Times: “16.500 dimostranti uccisi e 330mila feriti”

(Adnkronos) - Nella brutale e sanguinosa repressione delle...
serie-a,-oggi-milan-lecce:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Milan-Lecce: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 18 gennaio, i rossoneri ospitano il Lecce a San Siro nel posticipo della 21esima giornata di campionato. La squadra di Allegri arriva dal successo nel recupero infrasettimanale contro il Como, mentre i salentini hanno perso l’ultima partita contro l’Inter. Ecco orario, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Milan-Lecce, in campo alle 20:45:  

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, De Winter; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Jashari, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leao. All. Allegri. 

Lecce (4-2-3-1) Falcone; Perez, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani; Pierotti, Gandelman, Banda; Stulic. All. Di Francesco. 

Milan-Lecce sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.