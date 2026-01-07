mercoledì, 7 Gennaio , 26

Minneapolis, agente spara e uccide donna in fuga sul Suv

(Adnkronos) - Un agente dell'Ice a Minneapolis ha...

Sanremo, Max Pezzali protagonista tutte le sere sulla nave del festival

(Adnkronos) - Sanremo 2026 entra nel vivo con...

Napoli-Verona, rigore (e momentaneo 0-2) dei gialloblù tra le proteste. Cos’è successo

(Adnkronos) - Napoli-Verona di oggi mercoledì 7 gennaio,...

La strategia di Trump per conquistare la Groenlandia

(Adnkronos) - Nell’estate 2019 era una delle tante...
serie-a,-oggi-parma-inter-e-lazio-fiorentina-–-le-partite-in-diretta
Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta

Serie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina – Le partite in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Parma-Inter e Lazio-Fiorentina - Le partite in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo la Serie A e oggi, mercoledì 7 gennaio, si giocano Parma-Inter e Lazio-Fiorentina alle 20:30. I nerazzurri arrivano dalla vittoria comoda contro il Bologna, mentre i gialloblù hanno pareggiato contro il Sassuolo. La Lazio ha invece perso contro il Napoli nell’ultimo turno, mentre la Fiorentina ha agguantato i tre punti allo scadere contro la Cremonese.  

Dove vedere le due partite? Lazio-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv. Il match sarà disponibile anche in streaming sull’app e sulla piattaforma di Dazn. 

Parma-Inter sarà visibile su Dazn, ma anche su Sky Sport al canale 251. Sfida disponibile anche in streaming su Sky Go, Now e sull’app di Dazn 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.