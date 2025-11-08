sabato, 8 Novembre , 25

Tu si que vales, stasera sabato 8 novembre: le anticipazioni e gli ospiti

(Adnkronos) - Stasera, sabato 8 novembre, in prima...

Musetti-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Lorenzo Musetti in finale nel torneo...

Juventus-Torino: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - La Juventus torna in campo nel...

Usa, caos in 40 aeroporti per lo shutdown: oltre mille voli cancellati

(Adnkronos) - Oltre mille voli sono stati cancellati...
serie-a,-oggi-parma-milan:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Serie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Serie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Parma-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo. Oggi, sabato 8 novembre, i rossoneri affrontano il Parma in trasferta al Tardini, nell’anticipo dell’undicesima giornata di Serie A. La squadra di Allegri va a caccia dei tre punti per dare continuità al successo contro la Roma e non perdere di vista il Napoli capolista. Per i gialloblù, in palio punti importanti per allontanarsi dalle zone più calde della classifica. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Parma-Milan, in campo oggi alle 20.45:  

Parma (4-3-1-2) Suzuki; Delprato, Ndiaye, Valenti, Britschgi; Hernani, Sorensen, Keita; Bernabé; Benedyczak, Pellegrino. All. Cuesta. 

Milan (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Ricci, Bartesaghi; Nkunku, Leao. All. Allegri. 

Parma-Milan sarà visibile in diretta su Dazn, ma anche su Sky. I canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (251). Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn, su Sky Go e Now.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.