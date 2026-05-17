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Serie A, oggi Pisa-Napoli – Diretta
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Serie A, oggi Pisa-Napoli – Diretta

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(Adnkronos) – Torna in campo il Napoli in Serie A. Oggi, domenica 17 maggio, la squadra di Conte è di scena a Pisa – in diretta tv e streaming -, in trasferta, per la penultima giornata di campionato. Gli azzurri, secondi in classifica (a +2 sulla Juve terza e a +3 sul Milan, quarto) vanno a caccia degli ultimi punti per la qualificazione alla prossima Champions League. Dall’altra parte, i toscani sono già retrocessi. 

 

Nell’ultima giornata di Serie A, il Napoli ospiterà l’Udinese mentre il Pisa sarà di scena a Roma per affrontare la Lazio. 

 

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