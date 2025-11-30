domenica, 30 Novembre , 25
serie-a,-oggi-roma-napoli-–-diretta
Serie A, oggi Roma-Napoli – Diretta

Serie A, oggi Roma-Napoli – Diretta

Serie A, oggi Roma-Napoli - Diretta
Redazione-web
Redazione-web

(Adnkronos) –
Big match in Serie A. Oggi, domenica 30 novembre, la Roma ospita il Napoli – in diretta tv e streaming – all’Olimpico nella 13esima giornata di campionato. I giallorossi sono reduci dalla vittoria in Europa League contro i danesi del Midtjylland, battuti 2-1 in casa, mentre in campionato arrivano dal successo per 3-1 sul campo dela Cremonese. 

Ritorno alla vittoria in Europa anche per la squadra di Conte, che ha battuto il Qarabag 2-0 al Maradona, mentre in Serie A ha conquistato i tre punti grazie alla vittoria contro l’Atalanta, battuta in casa 3-1. 

Nel prossimo turno di campionato la Roma volerà a Cagliari, mentre il Napoli affronterà in casa la Juventus. 

 

