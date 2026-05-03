domenica, 3 Maggio , 26

Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 3 maggio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 3 maggio,...

Caso Garlasco, ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio

(Adnkronos) - L’età, l’auto che (da sempre) guida,...

Che tempo che fa, oggi domenica 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Che tempo che fa torna oggi,...

Rubio atteso a Roma, una missione che punta al “disgelo”

(Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Marco...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Sassuolo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
serie-a,-oggi-sassuolo-milan:-orario,-probabili-formazioni-e-dove-vederla
Serie A, oggi Sassuolo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Serie A, oggi Sassuolo-Milan: orario, probabili formazioni e dove vederla

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Il Milan torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 3 maggio, la squadra di Allegri è di scena a Reggio Emilia contro il Sassuolo (partita visibile in diretta tv e streaming) in una delle sfide della 35esima giornata di campionato e va a caccia dei 3 punti per blindare la qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dall’altra parte, la squadra di Grosso è già sicura della salvezza con i 46 punti conquistati fin qui, che la piazzano all’undicesimo posto. Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Sassuolo-Milan, in campo oggi alle 15:  

SASSUOLO (4-3-3) Turati; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Garcia; Thorstvedt, Matic, Koné; Berardi, Pinamonti, Laurienté. All. Grosso 

MILAN (3-5-2) Maignan; Tomori, Gabbia, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Ricci, Rabiot, Estupinan; Pulisic, Leao. All. Allegri 

La partita di Serie A tra Sassuolo e Milan sarà visibile in diretta tv e in streaming in esclusiva su Dazn. 

Previous article
Caso Garlasco, ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio
Next article
Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 3 maggio: gli ospiti e le interviste

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Verissimo ‘Le Storie’, anticipazioni di oggi 3 maggio: gli ospiti e le interviste

(Adnkronos) - Verissimo torna oggi, domenica 3 maggio, con le 'storie' alle ore 16.30 su Canale 5. Nel programma condotto da Silvia Toffanin verranno...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Caso Garlasco, ‘Andreas’ e l’ossessione per una ragazza: i post su un forum di seduzione attribuiti a Sempio

(Adnkronos) - L’età, l’auto che (da sempre) guida, i nomi degli zii e quel nickname. Sono tanti gli elementi che lasciano pensare che dietro...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Che tempo che fa, oggi domenica 3 maggio: gli ospiti e le anticipazioni

(Adnkronos) - Che tempo che fa torna oggi, domenica 3 maggio, alle 19.30 in diretta sul Nove e in streaming su discovery+ con Fabio...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Rubio atteso a Roma, una missione che punta al “disgelo”

(Adnkronos) - Il segretario di Stato americano Marco Rubio sarà a Roma giovedì 7 e venerdì 8 maggio per una serie di incontri istituzionali...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.