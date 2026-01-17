sabato, 17 Gennaio , 26
serie-a,-oggi-udinese-inter-–-la-partita-in-diretta
Serie A, oggi Udinese-Inter – La partita in diretta

Serie A, oggi Udinese-Inter – La partita in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Udinese-Inter - La partita in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 17 gennaio, i nerazzurri affrontano l’Udinese alla Bluenergy Arena nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Chivu, prima in classifica, arriva dal pareggio contro il Napoli e dal successo nel recupero di mercoledì contro il Lecce. I friulani sono invece reduci dal pareggio contro il Pisa. Calcio d’inizio alle 15. 

Dove vedere Udinese-Inter? La partita è disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, l’Inter affronta il Pisa venerdì 23 gennaio alle 20:45. Il 26 gennaio alle 20:45 si giocherà Udinese-Verona.  

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.