sabato, 20 Settembre , 25

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 20 settembre

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Juve, furia Tudor contro arbitro dopo 1-1 con il Verona: “Una vergogna”. Cos’è successo

(Adnkronos) - Igor Tudor è una furia al...

Lega, primo giorno a Pontida all’insegna dell’unità

(Adnkronos) - Il primo giorno del raduno della...

Putin all’Intervision: “Apprezziamo le nostre tradizioni, rispettiamo quelle di altri”

(Adnkronos) - "Noi apprezziamo le nostre tradizioni e...
serie-a,-oggi-udinese-milan-–-la-partita-in-diretta
Serie A, oggi Udinese-Milan – La partita in diretta

Serie A, oggi Udinese-Milan – La partita in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Udinese-Milan - La partita in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Il sabato di Serie A si chiude con Udinese-Milan, in campo alle 20:45. I rossoneri di Massimiliano Allegri arrivano alla sfida del Bluenergy Stadium di oggi 20 settembre per dare continuità ai due successi ottenuti contro Lecce e Bologna. I friulani sono chiamati invece a confermare quanto visto in un avvio di stagione scoppiettante, con 7 punti raccolti in tre giornate di campionato. 

Udinese-Milan sarà trasmessa su Dazn e su Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport Uno. Partita visibile anche in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW.
 

 

Nella prossima giornata di campionato, i rossoneri ospiteranno il Napoli a San Siro. L’Udinese affronterà invece il Sassuolo in trasferta. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.