Serie A, oggi Verona-Atalanta – La partita in diretta

DALL'ITALIA E DAL MONDOSerie A, oggi Verona-Atalanta - La partita in diretta
(Adnkronos) – Torna in campo l’Atalanta. Oggi, sabato 6 dicembre, i nerazzurri di Palladino affrontano il Verona al Bentegodi in uno degli anticipi della quattordicesima giornata di Serie A alle 20:45. I bergamaschi sono al momento dodicesimi con 16 punti, i gialloblù penultimi a quota 6. 

Dove vedere Verona-Atalanta? La partita sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e Sky Sport (canali Sky Sport Uno e Sky Sport 251). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn, Sky Go e NOW. 

Nella prossima partita di campionato, l’Atalanta ospiterà il Cagliari. Verona impegnato in trasferta contro la Fiorentina, in un delicatissimo scontro salvezza.  

 

