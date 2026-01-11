domenica, 11 Gennaio , 26

Can Yaman torna a Roma: “Niente droga a Istanbul, è una bufala”

(Adnkronos) - Niente droga, niente arresto. Can Yaman...

Omicidio Garlasco, Sempio a Verissimo: “Sono un colpevole desiderato”

(Adnkronos) - "Sono un colpevole desiderato. Ci aspettiamo...

Fiorentina-Milan, espulsione per l’allenatore viola Vanoli. Cos’è successo

(Adnkronos) - Il primo tempo di Fiorentina-Milan, partita...

Valeria Marini e la mamma, scoppia la pace a Domenica In

(Adnkronos) - Tra Valeria Marini e la mamma...

Serie A, oggi Verona-Lazio – La partita in diretta

Serie A, oggi Verona-Lazio - La partita in diretta
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Torna in campo la Lazio in Serie A. Oggi, domenica 11 gennaio, i biancocelesti sfidano il Verona al Bentegodi nella 20esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal 2-2 dell’Olimpico contro la Fiorentina, lo stesso risultato maturato da quella di Zanetti contro il Napoli.  

Dove vedere Verona-Lazio? La partita sarà trasmessa in diretta sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su Sky Sport. Il match sarà inoltre disponibile sull’app Sky Go, su NOW e sulla piattaforma web Dazn. 

Nella prossima giornata di campionato, lunedì 19 gennaio il Verona affronterà la Cremonese allo Zini (ore 18). La Lazio ospiterà invece il Como all’Olimpico (alle 20:45) 

 

