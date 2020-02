​Segui 90min su Facebook, Instagram e Telegram per restare aggiornato sulle ultime news dal mondo della Serie A! La Panchina d’oro per la stagione 2018/2019 di ​Serie A è andata all’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, che ha condotto la Dea a un sorprendente terzo posto e, dunque, alla prima storica qualificazione in Champions League. “Questo premio è un orgoglio. Non posso non condividerlo con il mio staff, i miei giocatori e con il presidente Percassi. È il frutto del lavoro di…

L’articolo Serie A, Panchina d’oro 2019 a Gian Piero Gasperini. Premio speciale per Sinisa Mihajlovic proviene da Notiziedi.

