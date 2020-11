Serie A, poche emozioni al Tardini: è 0-0 tra Parma e Fiorentina

Questa sera si sono affrontate Parma e Fiorentina allo stadio Tardini. Le sue squadra si sono date battaglie, ma il punteggio è rimasto bloccato sullo 0-0.

Parma-Fiorentina 0-0: poche emozioni al Tardini

Un pareggio che non accontenta nessuno tra Parma e Fiorentina. Probabilmente sono gli emiliani quelli più soddisfatti dopo una grande partita di sofferenza. Discorso ben diverso invece per i fiorentini: Iachini è sempre più in bilico e potrebbe saltare proprio ora che c’è la sosta dei nazionali. E’ tempo di decisioni difficile per Rocco Commisso: conferma o lascia?

