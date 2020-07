Serie A, programmazione e dove vedere in TV le partite della 31ª giornata

Archiviata la 30esima giornata di campionato con la vittoria 2-1 del Napoli sulla Roma nel posticipo di ieri sera, per la Serie A è già tempo di tornare in campo con la 31esima giornata. Si parte martedì sera alle ore 19.30 con il match tra Lecce e Lazio seguito poi dal big-match dello stadio S.Siro tra il Milan e la Juventus alle ore 21.45. Mercoledì sono in programma 6 partite: alle ore 19.30 scenderanno in campo Fiorentina-Cagliari e Genoa-Napoli, alle 21.45 invece sarà il turno… continua a leggere sul sito di riferimento