Serie A, raggiunto un accordo tra club e AIC per prolungare i contratti in scadenza

Come ben sappiamo, purtroppo, a causa dell’emergenza Coronavirus, tutte le attività si sono fermate. Tra queste anche il calcio che, stoppato a metà marzo, circa, ha visto posticipare la fine dei campionati e di tutte le competizioni, rimandando gli Europei organizzati per l’estate. Il mondo del pallone, ora, è ripartito con la stagione attuale che si concluderà, eccezionalmente, ad agosto. Tuttavia, fin da subito, ci si è chiesti: quale sarà il destino dei calciatori in scadenza di contratto… continua a leggere sul sito di riferimento