Roma (4-2-3-1): Mirante; Bruno Peres, Smalling, Fazio, Kolarov; Diawara, Cristante; Carles Perez, Perotti, Under; Kalinic. Udinese (3-5-2): Musso; Becao, De Maio, Nuytinck; Stryger-Larsen, De Paul, Jajalo, Walace, Zeegelaar; Lasagna, Okaka. ⚡️ Ecco la formazione scelta da @PFonsecaCoach per #RomaUdinese ⚡️ FORZA ROMA! ?#ASRoma pic.twitter.com/yf5iIqlEhR — AS Roma (@OfficialASRoma) July 2, 2020 continua a leggere sul sito di riferimento