Serie A, si parte o no? Tante incognite, poche soluzioni. I dettagli

Serie A, si riparte? Non è così facile far ripartire il calcio in Italia. Proprio oggi si è discusso tra FIGC e CTS in merito alla ripartenza: non argomenti banali, certamente difficile trovare un punto di incontro. Ma nel frattempo oggi si sono manifestati altri casi di Covid-19 tra i calciatori. Sarà un segno?

Covid-19, tra speranza e attualità: che si fa?

Non è facile certo, ma il ragionamento da fare è semplice. Cosa fare se cominciano a manifestarsi troppi casi di Coronavirus? Cosa fare se intere squadre (come Sampdoria e Fiorentina, le più colpite) vengono sottoposte alla quarantena? Certo, partendo dal presupposto che non si isolino tutte: cosa fare se tutti vengono contagiati? Perché è semplice, non è complicato.

Ecco che allora si inizia a comprendere la dimensione delle problematiche su cui discutere e trovare un punto di incontro. Perché in questi casi bisogna ragionare per assurdo, non da ottimisti. Da qui entrano in gioco enti come INAIL: l’ente nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Eh sì, mica fuffa. Giusto per dare un’idea: il Covid-19 è considerato un infortunio su lavoro, dunque bisogna rimanere a casa.

Intanto ancora positivi

Fa masticare amaro infine scoprire di nuovi casi di Covid-19 registrati nella Fiorentina e nella Sampdoria. Come a dire: “Non ti scordar di me”. Non è facile, per nulla: si guarda la Germania, ma anche lì è un terno al lotto. L’Italia è stata molto cauta: per alcuni troppo, per altri poco. Ma l’emergenza è rientrata, ora si ragiona sul non farla tornare: con calma e molto raziocinio. Perché i calciatori rischiano, come tanti addetti ai lavori. Ma contemporaneamente il campionato non deve essere falsato.

Tra poco sarà il momento di decidere: si gioca o si pensa alla prossima stagione?

