Serie A, solo un giocatore squalificato dopo le gare dell’11 luglio

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo di Serie A dopo le tre gare della 32 esima giornata che si sono disputate ieri, sabato 11 luglio 2020. Solo uno il calciatore squalificato, per una giornata: si tratta dell’esterno colombiano della Juventus Juan Cuadrado, già diffidato e ammonito nella gara (terminata 2-2) all’Allianz Stadium tra i bianconeri e l’Atalanta per “comportamento scorretto nei confronti di un avversario”. Maurizio Sarri, quindi, non avrà a disposizione l’esterno… continua a leggere sul sito di riferimento