Serie A, Spadafora annuncia: “Sì agli allenamenti di squadra dal 18 maggio ma con vincoli restringenti”

Il Comitato Tecnico-Scientifico del Governo ha dato il via libera alla ripresa degli allenamenti di squadra per le società di Serie A a partire dal prossimo 18 maggio a patto che la FIGC rivedi parte del protocollo e lo adegui con misure igenico-sanitarie piuttosto stringenti. Ad annunciare la notizia è il ministro dello sport Vincenzo Spadafora in una nota congiunta con il ministro della salute Roberto Speranza emessa pochi minuti fa: tra meno di dieci giorni dunque gli allenamenti di squadra… continua a leggere sul sito di riferimento