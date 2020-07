Serie A, SPAL – Inter ore 21.45: le formazioni ufficiali

La 33ª giornata di Serie A si chiude con il posticipo del Paolo Mazza di Ferrara tra SPAL e Inter. Gara in programma alle ore 21:45. I padroni di casa sono ormai con un piede e mezzo in Serie B e cerca punti per tenere vive le speranze di salvezza, i nerazzurri invece vogliono riaprire il discorso Scudetto. Con una vittoria gli ospiti si ritroverebbero a sei punti dalla Juventus. Queste le scelte ufficiali di Di Biagio e Conte. Le formazioni ufficiali di SPAL – Inter SPAL (4-4-2): Letica;… continua a leggere sul sito di riferimento