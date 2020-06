Serie A, stadi riaperti? Sì, ma saranno riservati solo ai “vip”

Ora che l’emergenza coronavirus è tornata sotto controllo, con il campionato di Serie A pronto a ripartire – ma a porte chiuse – a metà giugno, si comincia già a pensare al futuro ritorno dei tifosi sugli spalti, come rivelato anche dalle parole della sottosegretaria del Ministero della Salute Sandra Zampa. Se non sarà per questo finale di stagione, almeno per la prossima. Ora il protocollo prevede per ogni impianto un massimo di 300 persone totali, tra calciatori e staff tecnici delle… continua a leggere sul sito di riferimento