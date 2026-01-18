domenica, 18 Gennaio , 26

Federica Pellegrini incinta: “Il parto sarà cesareo. Il nome? È ancora top secret”

(Adnkronos) - "Sarà un parto cesareo". Federica Pellegrini...

Clizia Incorvaia dopo il proscioglimento: “Sarcina? Nostro amore era tossico, voglio preservare mia figlia”

(Adnkronos) - Clizia Incorvaia è stata prosciolta dalle...

Malen segna all’esordio, ma l’arbitro annulla: cos’è successo in Torino-Roma

(Adnkronos) - Gol ed episodi arbitrali in Torino-Roma....

Guerriglia in A1, scontri nati da furto di bandiera romanista?

(Adnkronos) - A far degenerare i tafferugli tra...
serie-a,-torino-roma-0-0-–-diretta
Serie A, Torino-Roma 0-0 – Diretta

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. I giallorossi sfidano oggi, domenica 18 gennaio, il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 21esima giornata di campionato. La squadra di Gasperini è reduce dalla vittoria contro il Sassuolo, battuto 2-0 all’Olimpico, mentre quella di Baroni è stata superata con lo stesso risultato dall’Atalanta a Bergamo, mentre in Coppa Italia ha superato gli ottavi di finale vincendo proprio contro la Roma per 3-2. 

 

Questa sera invece è previsto il match tra Milan e Lecce a San Siro. 

