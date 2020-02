Serie A, tutte le statistiche, le curiosità e i dati OPTA sulla 23ª giornata

La Serie A arriva alla 23ª giornata, dove il big match sarà senz’altro l’importantissimo derby di San Siro tra Inter e Milan. Ecco tutte le statistiche, le curiosità e i dati OPTA Sono tinti di nerazzurro gli ultimi tre derby della Madonnina in Serie A; l’Inter non infila sul pallottoliere quattro successi consecutivi contro il Milan nel massimo torneo dal lontano 1983 (cinque in quel caso). L’Inter è imbattuta da otto derby come squadra ospitante; soltanto due volte,nella storia della Serie… continua a leggere sul sito di riferimento