Serie A verso la ripresa: i dettagli del protocollo inviato al Governo

​Il futuro della Serie A verrà discusso nella giornata di mercoledì durante un incontro in videoconferenza tra il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora e i massimi esponenti del calcio italiano. La decisione comune è quella di ripartire, resta da capire quando e con quali modalità. Come rivelato dalla Gazzetta dello Sport, il primo passo è già stato compiuto dalla FIGC, che ha inviato al ministro della Salute Roberto Speranza la mail con il protocollo per la ripresa degli allenamenti. Sono… continua a leggere sul sito di riferimento