Il Benevento non è ancora in Serie A. La squadra allenata da Filippo Inzaghi, nella trentesima giornata del campionato cadetto, non va oltre lo 0-0 in casa dell’Empoli e deve rinviare di qualche giorno la propria festa promozione in virtù della vittoria dello Spezia a Verona contro il Chievo. Partita molto bloccata con l’Empoli che prova a ribattere colpo su colpo ma le occasioni latitano e il match si incanala sullo 0-0 finale nonostante l’occasione capitata ad Improta nei minuti conclusivi. Al secondo posto rimane il Crotone che non va oltre lo 0-0 sul campo del Perugia, ma è tanto il rammarico per i calabresi visto che i padroni di casa hanno giocato in dieci sin dal 25′ per l’espulsione diretta di Di Chiara.

Serie B: il Benevento rimanda la festa, ok Spezia e Cittadella

