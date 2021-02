Serie tv Amazon Prime Video di marzo 2021, tutte le novità in uscita

La stagione primaverile porta una ventata di novità agli amanti del binge watching. Tra le serie tv Amazon Prime Video di marzo 2021 troviamo cult, prodotti inediti e anche show animati, adatti a tutta la famiglia. Dopo aver elencato le serie Netflix di marzo, ecco la lista di ciò che vedremo questo mese sulla piattaforma di Amazon Prime Video.

Serie tv Amazon Prime Video di marzo 2021: le novità

La grande novità è la serie animata Invincible, creata da Robert Kirkman, già ideatore del cult The Walking Dead. La storia segue le vicende di un diciassettenne il cui padre è un potente supereroe. Quando anche il ragazzo inizia a sviluppare i suoi propri poteri, scopre un segreto di famiglia che potrebbe macchiare la sua fama da supereroe. La serie animata è disponibile con i primi tre episodi il 26 marzo; successivamente verrà pubblicato un episodio a settimana fino al gran finale del 30 aprile. Tra i doppiatori, Steven Yeun, già attore di The Walking Dead.

Per chi ama le serie spagnoli, Prime Video propone La Templanza, dramma romantico basato sull’omonimo romanzo di successo di María Dueñas. La storia ha inizio sul finire del XIX ed è incentrata sulla complicata relazione tra una donna indipendente e un uomo potente. La serie è volta a raccontare le comunità di miniatori dell’Ottocento, esplorando anche la tratta degli schiavi a Cuba. L’intera serie è disponibile il 26 marzo.

Serie tv Amazon Prime Video di marzo 2021: gli altri show in arrivo

Come ogni mese, Prime Video pubblica anche serie tv classiche e altri cult per intrattenere il pubblico nostalgico. Il 1° marzo arrivano le quattro stagioni di Supercar, la serie con David Hasselhoff nei panni di Michael Knight e la sua KITT, un’automobile del futuro. Nello stesso giorno, la piattaforma pubblica la prima stagione della miniserie Il principio del piacere e il terzo ciclo di episodi di The Good Doctor, l’acclamato medical drama incentrato su un giovane dottore brillante e autistico.

Il 15 marzo, gli amanti degli anime giapponesi troveranno le avventure del robot Mazinger Edition Z, e l’appuntamento continua il 29 marzo con Conan il ragazzo del futuro. Il mese si conclude con un altro anime, Eureka Seven, la cui prima stagione è disponibile dal 31 di marzo.

