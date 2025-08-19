martedì, 19 Agosto , 25

Maltempo nell’ennese, due auto nel torrente Crisa: si cerca un disperso

(Adnkronos) - Dalle ore 18.40 squadre dei vigili...

Sinner salta doppio misto US Open, Siniakova out

(Adnkronos) - Jannik Sinner si ritira dal torneo...

Tir sfonda un caseificio dopo lo scontro con un’auto: un morto e due feriti a Capalbio

(Adnkronos) - Un tragico incidente si è verificato...

Sinner: “Un paio di giorni di riposo prima di tornare al lavoro”

(Adnkronos) - "Un paio di giorni di stop...
Serie tv ‘Harry Potter’, svelati i nuovi volti della famiglia Weasley

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – L’attesa per la nuova serie TV Hbo Original dedicata a ‘Harry Potter’ si arricchisce di nuovi dettagli con l’annuncio di quattro membri chiave del cast che andranno a comporre l’iconica famiglia Weasley. La produzione ha svelato i nomi degli attori che presteranno il volto ad alcuni dei personaggi più amati della saga: Tristan Harland e Gabriele Harland interpreteranno i gemelli Weasley, Fred e George; Ruari Spooner nel ruolo del fratello Percy Weasley e Gracie Cochrane nei panni della più giovane della famiglia, Ginny Weasley.  

 

 

La serie debutterà nel 2027 su Hbo e Hbo Max dove la piattaforma è presente, inclusi i prossimi mercati tra cui Germania, Italia e Regno Unito. La serie è scritta da Francesca Gardiner, che avrà anche il ruolo di produttore esecutivo. Mark Mylod sarà produttore esecutivo e regista di diversi episodi della serie per HBO in associazione con Brontë Film e TV e Warner Bros. Television. J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film e TV, e David Heyman di Heyday Films saranno produttori esecutivi.  

