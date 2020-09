AGI – Il presidente del Governo di accordo nazionale libico, Fayez al Serraj, ha annunciato la sua “sincera intenzione di cedere l’autorità del suo governo entro fine ottobre a un nuovo esecutivo” che porti avanti la transizione politica. Lo ha annunciato in un discorso alla nazione.

Un ingegnere prestato alla politica, figlio di uno dei fondatori della monarchia libica, più considerato all’estero che in patria. Al-Serraj, il presidente del Governo di accordo nazionale di Tripoli, negli ultimi mesi si è scoperto anche stratega militare in grado di mettere in serie difficoltà l’avanzata su Tripoli del maresciallo della Cirenaica,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Serraj pronto a dimettersi da capo del governo libico proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento