AGI – “Io sarei per la posizione che, chi non si vaccina per il Covid, debba essere reso inabile a svolgere le mansioni del lavoro da parte dei medici competenti, o addirittura, che venga messo nella condizione di essere allontanato dal lavoro da una legge nazionale.

Questo finora non è stato fatto per volontà politica: ad ottobre, novembre si sarebbe dovuta fare una legge nazionale su questo. Non è stata fatta e questo ha messo le amministrazioni ospedaliere, e non solo, in grande difficoltà perché da un lato è stato detto di vaccinarsi, ma dall’altro non è stato messo sul piatto quelle che potevano essere le misure o le sanzioni per chi non si vaccinava”.

L’articolo “Serve una legge contro gli infermieri no-vax” dice il virologo Bassetti proviene da Notiziedi.

