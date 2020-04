Serve usare le mascherine? Sì, no, forse nì

Mascherine sì o no? Usare anche solo le mascherine chirurgiche, o persino quelle più “improvvisate”, a detta di molti esperti (ma soprattutto di chi ci è già passato, come i medici e gli scienziati cinesi) può comunque contenere la pandemia, perché se tutti le indossassero i rischi che un eventuale malato, anche asintomatico, riesca a trasmettere il virus tramite i famosi ‘droplet’, le goccioline di saliva che emettiamo, sarebbero molto ridotti. Ma la posizione ufficiale dell’Oms, e di conseguenza del ministero della Salute e dell’Istituto Superiore di Sanità, è sempre stata un’altra: mascherine filtranti per gli operatori sanitari, chirurgiche per i malati o per chi è stato a stretto contatto.

