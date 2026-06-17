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ServiceNow AI Summit, evento con 500 decision maker dei principali mercati pubblici e privati
DALL'ITALIA E DAL MONDO

ServiceNow AI Summit, evento con 500 decision maker dei principali mercati pubblici e privati

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(Adnkronos) – Le aziende oggi si trovano sommerse da applicazioni frammentate e AI pilot che non apportano benefici. È necessaria una piattaforma intelligente unificata che monitori, supporti le decisioni, agisca sulla base di dati e governi in ambito It, Crm, Hr e oltre, generando risultati concreti in ogni area di business. Questo il messaggio chiave che emerge da ServiceNow AI Summit Milano, il principale evento dedicato alla business community in Italia di ServiceNow. 

Il keynote della manifestazione si è focalizzato sull’Ai Control Tower di ServiceNow, una dashboard intelligente in grado di abilitare guardrail per agenti AI e processi. Questo permette ai responsabili aziendali di controllare il proprio business, assicurando governance, compliance, security e linee guida chiare per tutti i casi d’uso. 

L’evento ha approfondito anche il concetto di Autonomous Workforce. I responsabili IT aziendali trascorrono troppo tempo in attività operative di routine per risolvere problemi, gestire aggiornamenti e capacità, mentre innovazione e progetti strategici restano in attesa. Gli agenti AI possono essere addestrati per svolgere queste attività ripetitive, permettendo alle organizzazioni di concentrarsi sulle priorità più importanti. 

 

Per questo ServiceNow impiega agenti AI in tutti i processi di business per aumentare l’efficienza operativa e avvicinarsi a obiettivi come Zero-touch Support, Zero interruzioni del servizio, Zero problemi sugli asset, Zero violazioni gravi e Zero investimenti non allineati agli obiettivi. 

Inoltre, molti progetti AI si arrestano perché i dati sottostanti non sono connessi, affidabili o contestualizzati. Per questo è fondamentale connettere qualsiasi fonte di dati, per garantire governance e sicurezza in modo continuativo e fornire agli agenti AI il contesto specifico di business, rendendo gli insight disponibili direttamente nel workflow e permettendo loro di agire. 

L’evento ha coinvolto 500 decision maker dei principali mercati pubblici e privati e ha visto la partecipazione e l’intervento di importanti partner come Microsoft, Accenture, Deloitte, Capgemini e Devoteam. Tra le aziende clienti presenti Costa Crociere, Iren, Nexi Group, Terna, Bancomat, Brightstar Lottery ed Eutelsat, che hanno raccontato come stanno utilizzando l’intelligenza artificiale e i risultati che hanno ottenuto. 

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