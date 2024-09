servizi-di-emergenza-medica,-avincis-prende-in-consegna-due-airbus-h145d3

Uno dei principali operatori di servizi aerei di emergenza al mondo

Roma, 2 set. (askanews) – Avincis ha preso in consegna due elicotteri Airbus H145D3 presso lo stabilimento Airbus di Donauworth, in Germania. Entrambi i velivoli saranno impiegati nelle operazioni HEMS (Helicopter Emergency Medical Services) di Avincis. Un velivolo si unirà alla flotta in Italia, rafforzando le operazioni nella rete di basi italiane di Avincis. L’altro si unirà alla flotta di Avincis a Stoccolma, in Svezia, per supportare le crescenti esigenze dei nostri clienti nella regione. Altri due H145D3 saranno consegnati all’inizio del 2025 per supportare i partner EMS svedesi.

Avincis ha una partnership a lungo termine con un importante locatore, LCI, con cui ha già stipulato contratti di leasing che coprono un’ampia gamma di unità e tipi. Tutti questi velivoli svolgono attività mission critical in vari Paesi. Tutti e quattro gli elicotteri aggiuntivi entreranno a far parte del portafoglio LCI di Avincis. La flotta globale di Avincis comprende attualmente circa 60 aeromobili Airbus, fondamentali per garantire operazioni sicure, affidabili e costanti dalle sue basi in Europa, Africa e Sud America.

John Boag, CEO di Avincis, ha dichiarato: “La consegna di questi velivoli conferma la nostra fiducia nel potenziale del mercato globale dei servizi aerei di emergenza e soddisfa i requisiti della nostra strategia di flotta a breve e lungo termine. L’H145D3 con cinque pale è un velivolo versatile e affidabile, con comprovate capacità sul campo, in linea con l’impegno di Avincis per l’eccellenza operativa e della sicurezza”.

“I nostri rapporti consolidati e di fiducia con Airbus e LCI dimostrano il nostro continuo impegno ad espanderci come gruppo di livello mondiale nei servizi di emergenza per l’aviazione”.

Axel Humpert, responsabile del programma H145 di Airbus Helicopters, ha dichiarato: “Prendendo in consegna i nostri elicotteri H145 a cinque pale per le missioni HEMS in Italia e Svezia, Avincis e LCI beneficeranno di un elicottero che ha già dimostrato di essere uno strumento integrale per le missioni salvavita, con molti clienti in tutto il mondo. Siamo orgogliosi che l’H145 fornirà ancora una volta supporto alle persone quando ne hanno più bisogno”.

Jaspal Jandu, CEO di LCI, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di estendere la nostra partnership con Avincis attraverso la consegna di questi elicotteri mission critical. Questo sottolinea il ruolo vitale che questi velivoli svolgono nelle missioni salvavita in Europa e nel mondo. La nostra crescente collaborazione con Avincis evidenzia un impegno condiviso per l’eccellenza operativa e la sostenibilità dei servizi medici di emergenza in tutto il mondo”.