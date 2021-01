Servizio di cassa, rinnovata convenzione Unicredit-Università di Palermo

È stata rinnovata la convenzione tra UniCredit e l’Università degli Studi di Palermo per lo svolgimento del servizio di cassa dell’Ateneo per il biennio 2021-2022.

Il servizio di cassa dell’Università di Palermo – già svolto in precedenza da UniCredit – si avvale di procedure di gestione informatizzata che consentono, fra l’altro, il collegamento telematico con l’ente amministrato e la trasmissione elettronica dei dati assicurando in tal modo elevati livelli di sicurezza.

L’accordo di rinnovo è stato sottoscritto per UniCredit da Riccardo Benanti, responsabile dell’Area Public Sector Sicilia, e per l’Ateneo palermitano da Calogero Schilleci, Dirigente dell’Area Affari Generali e Istituzionali.

