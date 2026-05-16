sabato, 16 Maggio , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOServizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate...
servizio-di-controllo-su-rischio-diffusione-epatite-a,-sequestrate-oltre-16-tonnellate-di-alimenti
Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Servizio di controllo su rischio diffusione Epatite A, sequestrate oltre 16 tonnellate di alimenti

Redazione-web
By Redazione-web

-

3
0

(Adnkronos) – Il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute, d’intesa con il Ministero della Salute, ha condotto una vasta campagna di controllo a livello nazionale a partire dal 26 marzo e fino al 4 maggio scorsi. L’operazione è stata finalizzata alla prevenzione sul rischio di diffusione dell’Epatite A, concentrandosi in particolare in centri di spedizione molluschi, centri di depurazione, pescherie, ristoranti, mercati rionali e rivendite di alimenti vegetali. Il bilancio dell’operazione, sanzioni e sequestri per 15 milioni di euro. Sequestrate oltre 16 tonnellate di prodotti alimentari. 

Previous article
Iran, Nyt: Usa e Israele pronti a riattaccare dalla prossima settimana
Next article
Trump: “Abbiamo ucciso Abu-Bilal al-Minuki, numero 2 dell’Isis a livello mondiale”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salone Libro, Carrère: “I russi alla Biennale? Sosteniamo quelli che combattono Putin”

(Adnkronos) - "Non ho un'opinione precisa sul padiglione russo alla Biennale Arte di Venezia, ma una posizione di buon senso. Bisogna distinguere. Credo che...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Salone Libro, Di Gennaro (Minimum Fax): “Facciamo scouting da 33 anni, lavorare con Fs esperienza interessantissima”

(Adnkronos) - "Minimum Fax ha una tradizione antica sulla forma racconto e sull'esordio editoriale. Facciamo scouting da 33 anni, abbiamo dato vita alle carriere...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Australia, uomo muore dopo attacco di squalo al largo di Perth

(Adnkronos) - Un uomo di 38 anni è stato ucciso questa mattina da un grande squalo bianco, lungo quattro metri, che lo ha morso...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Ancora maltempo poi arriva il caldo, picchi fino a 30 gradi

(Adnkronos) - Ancora maltempo poi via libera all'alta pressione con caldo e picchi di 29-30°C. Stiamo affrontando le ultime 24 ore di una fase...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.