mercoledì, 5 Novembre , 25
sesso-in-auto-a-140-all’ora,-fermati-dalla-polizia-dopo-inseguimento
Sesso in auto a 140 all’ora, fermati dalla polizia dopo inseguimento

Sesso in auto a 140 all’ora, fermati dalla polizia dopo inseguimento

DALL'ITALIA E DAL MONDOSesso in auto a 140 all'ora, fermati dalla polizia dopo inseguimento
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Fanno sesso in auto mentre viaggiano in autostrada a 140 all’ora. Una coppia impegnata è stata fermata dalla polizia in Germania su un’autostrada della Renania Settentrionale-Vestfalia. Le forze dell’ordine sono intervenute per bloccare il veicolo che, secondo le segnalazioni, procedeva in maniera irregolare tra le corsie. L’emittente N-tv documenta l’operazione effettuata lunedì dagli agenti della polizia di Munster sull’autostrada A1. 

La coppia ha messo in pericolo altri automobilisti con manovre avventate e ha ripetutamente rischiato di finire contro i guard-rail. Un camion è stato costretto ad accostare sulla corsia di emergenza per evitare guai. Mentre veniva sorpassato, il camionista ha notato che il conducente e la donna seduta accanto a lui erano impegnati in un rapporto sessuale. 

Gli agenti sono intervenuti e hanno coronato l’inseguimento fermando l’automobilista, un uomo di 37 anni, e la donna 33enne che era a bordo. Il conducente dovrà rispondere di accuse per guida pericolosa e interruzione della circolazione stradale. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.