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Sesto Sangiovanni, 3 arresti per unaccoltellamento a scuola
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Sesto Sangiovanni, 3 arresti per unaccoltellamento a scuola

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Dopo un litigio il giorno prima a bordo di un autobus

Roma, 21 mar. (askanews) – Una banale lite fra compagni di scuola, degenerata il giorno dopo in un accoltellamento per vendetta. E’ quanto hanno ricostruito le indagini dei Carabinieri di Sesto San Giovanni che hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di tre giovani egiziani di 19, 16 e 15 anni, ritenuti responsabili dei reati di tentato omicidio, porto abusivo di arma da taglio e violenza privata, aggravati e in concorso.I fatti risalgono a metà dicembre del 2025 all’interno del cortile di un istituto scolastico di Sesto San Giovanni. La vittima è uno studente 18enne, anch’egli di nazionalità egiziana. Dalle indagini, coordinate dai Sostituti Procuratori presso il Tribunale di Monza e della Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Milano, è emerso che l’aggressione è riconducibile a un litigio tra gli studenti avvenuto il giorno prima a bordo di un autobus. Il quindicenne destinatario della misura di custodia cautelare in carcere, avrebbe organizzato come ritorsione un agguato ai danni del 18enne, sorpreso al termine delle lezioni, e accoltellato all’addome dal 19enne. Da quanto accertato dagli inquirenti è tuttavia emerso che l’azione potrebbe essere stata caratterizzata da un errore di persona, essendo stata colpita una vittima diversa rispetto al reale obiettivo

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