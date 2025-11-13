“Sete di Libertà”, il coraggio e la rinascita delle donne vittime di violenza

L’evento si terrà sabato 15 novembre 2025 alle ore 19.00 al teatro Garibaldi di Santa Maria Capua Vetere ed è promosso dall’Ordine degli avvocati territoriale

Il Consiglio dell’Ordine dei gli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere, presieduto da , insieme al Comitato Pari Opportunità dell’Ordine, guidato da Raffaella Alois, insieme all’Amministrazione Comunale di SMCV, con l’assessore alle Pari Opportunità Rosida Baia, promuove “Sete di Libertà”, un evento simbolico dedicato al coraggio e alla rinascita delle donne vittime di violenza.

In passerella sfileranno abiti in seta pregiata realizzati nel laboratorio EVA LAB, espressione della creatività e della forza di donne che, dopo esperienze di violenza, hanno intrapreso un percorso di autonomia all’interno delle Case Rifugio gestite dalla Cooperativa EVA, da anni impegnata nell’accoglienza e nel sostegno alle donne.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma di eventi che l’avvocatura sammaritana dedica al tema della lotta contro la violenza di genere, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne.

Il 18 novembre 2025 alle ore 10.30 nella Scuola di Formazione Forense (F.E.ST.), si terrà l’evento “Scatto alla Violenza”, rivolto agli studenti dei cinque istituti sammaritani, invitati a realizzare fotografie sul tema della violenza di genere. Un progetto educativo che mira a sensibilizzare le nuove generazioni e a promuovere la riflessione su un tema di drammatica attualità.

Il 25 novembre 2025 alle ore 15.00, sempre la Scuola di Formazione Forense ha promosso una tavola rotonda con un confronto e approfondimento in cui l’avvocatura riafferma il proprio ruolo nella tutela dei diritti fondamentali e nella lotta contro ogni forma di violenza e discriminazione. L’incontro rappresenta la conclusione di un percorso di sensibilizzazione che testimonia l’impegno costante dell’Ordine degli Avvocati e del Comitato Pari Opportunità per una società più giusta, equa e consapevole.