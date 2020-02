Setien in conferenza: “Il pareggio con gol è buono per la gara di ritorno al Camp Nou”

Quique Setien, tecnico del Barcellona, ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa, commentando il pareggio per 1-1 nella gara di andata degli ottavi di Champions tra Napoli e Barcellona.

Setien, la conferenza stampa

“Vidal ha giocato a destra perché sa leggere gestire e leggere le situazioni. E’ stato difficile trovare spazi e abbiamo dovuto allargare gli spazi perché centralmente trovavamo sempre loro. Abbiamo avuto il controllo del match e hanno approfittato dell’unica occasione che hanno avuto. Nel secondo tempo abbiamo potuto fare più male perché si sono aperti di più, trovando il gol del pareggio. Il pari in trasferta segnando un gol è un buon risultato per la partita di ritorno. Il Napoli si è difeso bene e dovevamo essere più lucidi in attacco. Abbiamo lavorato bene. In casa avremo più opzioni ed è difficile per una squadra difendersi tanto a lungo al Camp Nou, come ha fatto oggi il Napoli. Abbiamo perso due calciatori come Vidal e Busquets per la partita di ritorno, ma recupereremo Jordi Alba e Sergi Roberto. Dobbiamo verificare le condizioni di Piquè e valutare la sua presenza per il Clasico contro il Real Madrid. L’ingresso in campo di Ansu Fati era programmato. Dovevamo trovare il momento adatto per effettuarlo, forse poteva entrare un po’ prima. L’arbitro è stato un po’ severo con Vidal nell’episodio della doppia ammonizione. Ci poteva aiutare nella gara di ritorno, ma troveremo altre soluzioni. Il risultato di questa sera è giusto, il Barcellona ha controllato la partita contro una grande fase difensiva del Napoli. Abbiamo concesso poco al Napoli e mi è piaciuta la reazione della squadra dopo lo svantaggio. Griezmann ha dato una mano in difesa per contenere l’avanzata dei laterali del Napoli”.

