Setien parla con Arthur e lui si rivolge al Barça: le ultime in ottica Juve

La Juve e Arthur Melo: il tormentone resta vivo. Il centrocampista del Barcellona rimane uno degli obiettivi princiapli della Juve ma al momento il grande ostacolo è uno solo: la volontà del giocatore, che non sembra volersi spostare di un centimetro. Arthur non vuole andare via dal Barcellona e, secondo calciomercato.com, lo ha ribadito in queste ore, nuovamente, ai suoi dirigenti. Il centrocampista non vuole lasciare il Barça e pretende di giocarsi le sue carte almeno fino alla fine della… continua a leggere sul sito di riferimento