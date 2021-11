BARI – Sono stati affidati ai volontari dell’Enpa di Torremaggiore (Foggia) i sette cuccioli di cane ritrovati sabato scorso vicino all’area di servizio “Torrefantine est”, nei pressi di Chieuti. A segnalare la presenza dei cani al personale in servizio nell’autogrill sono stati alcuni clienti. Gli agenti della polizia stradale della sottosezione di Vasto Sud, hanno preso in carico i sette esemplari di quasi 10 giorni di vita, tutti affamati e bisognosi di cure. Erano stati abbandonati da chissà chi in una scatola, sotto la pioggia. È stato attivato il servizio veterinario della Asl di Foggia con il successivo affido ai responsabili dell’Enpa che li cureranno fino a quando non saranno adottati.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Sette cuccioli di cane abbandonati in autogrill salvati dalla polizia stradale a Foggia proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento